https://news.day.az/politics/1495818.html Армяне совершили в Карабахе масштабные пожары - ВИДЕО
Армяне совершили в Карабахе масштабные пожары - ВИДЕО
Армяне совершили масштабные пожары в горном лесном массиве в направлении Ходжалинского района, сообщает Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.
Пожар распространяется на более обширную территорию.
Он отчетливо виден с позиций российских миротворцев и азербайджанской армии, а также из нескольких сел Агдамского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре