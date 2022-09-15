Армяне совершили в Карабахе масштабные пожары

Армяне совершили масштабные пожары в горном лесном массиве в направлении Ходжалинского района, сообщает Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.

Пожар распространяется на более обширную территорию.

Он отчетливо виден с позиций российских миротворцев и азербайджанской армии, а также из нескольких сел Агдамского района.