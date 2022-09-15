https://news.day.az/politics/1495835.html Деятельность Азербайджана в области гуманитарной помощи и международного развития представлена на международной выставке - ФОТО
Деятельность Азербайджана в области гуманитарной помощи и международного развития представлена на международной выставке - ФОТО
Успешная деятельность Азербайджана в области гуманитарной помощи и международного развития представлена на международной Глобальной выставке развития в столице Таиланда Бангкоке, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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