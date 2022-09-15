Деятельность Азербайджана в области гуманитарной помощи и международного развития представлена на международной выставке

Успешная деятельность Азербайджана в области гуманитарной помощи и международного развития представлена на международной Глобальной выставке развития в столице Таиланда Бангкоке, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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