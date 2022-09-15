Азербайджанская община в Москве осудила военную провокацию Армении

Община азербайджанцев Москвы, осуществляющая деятельность в столице России, обратилась к местной и международной общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной Арменией на государственной границе нашей страны.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в заявлении, распространенном от имени председателя Общины азербайджанцев Москвы Шамиля Тагиева, подробно говорится о военной провокации, совершенной подразделениями армянских вооруженных сил начиная с ночи 12 сентября 2022 года. Отмечается, что вся ответственность за произошедшую провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

Подчеркивается, что проживающая в России азербайджанская община переживает чувство глубокой озабоченности в связи со сложившейся ситуацией, так как явно налицо стремление Армении, игнорирующей нормы международного права, всеми средствами помешать процессу нормализации и мирному процессу на Южном Кавказе.

Руководитель общины призвал мировое сообщество принять практические меры и повысить давление на Армению, с тем чтобы заставить ее раз и навсегда отказаться от агрессивной политики, реваншистских идей и принудить ее к миру.