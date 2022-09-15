Азербайджан твердо привержен обеспечению стабильности в регионе - постпред Азербайджана при ООН
Азербайджан твердо привержен восстановлению освобожденных территорий и обеспечению стабильности и развития в регионе.
Об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе заседания Совета безопасности ООН, передает Day.Az.
"Азербайджан выступает за открытие региональных транспортных коммуникаций и процветание Южного Кавказа. Позиция Азербайджана основывается на международном праве и принятых практиках", - сказал он.
По словам постпреда, попытки Армении уклониться от выполнения достигнутых договоренностей, делают ее нарушителем международных обязательств.
Он отметил, что текущая эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе - не единственный инцидент, а лишь очередная армянская провокация за последние несколько месяцев.
Яшар Алиев добавил, что Армения продолжает закладывать мины на территории Азербайджана.
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