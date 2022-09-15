Армения пытается нарушить мирный процесс провокациями на границе

Армения пытается нарушить мирный процесс провокациями на границе.

Об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az.

Он отметил, что диверсионные группы вооруженных сил Армении предприняли попытку минирования территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.

Азербайджан в свою очередь предпринял адекватные меры в ответ на провокацию Армении, сказал постпред.

"К сожалению, заявления представителя Армении показывают нежелание налаживать отношения. Армения, совершившая агрессию в отношении Азербайджана и оккупировавшая на протяжении 30 лет территории страны, говорит сейчас о нормах и принципах, которые она сама нарушала на протяжении многих лет", - добавил Яшар Алиев.