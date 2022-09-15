Армения пытается нарушить мирный процесс провокациями на границе.

Об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az.

Он отметил, что диверсионные группы вооруженных сил Армении предприняли попытку минирования территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.

Азербайджан в свою очередь предпринял адекватные меры в ответ на провокацию Армении, сказал постпред.

"К сожалению, заявления представителя Армении показывают нежелание налаживать отношения. Армения, совершившая агрессию в отношении Азербайджана и оккупировавшая на протяжении 30 лет территории страны, говорит сейчас о нормах и принципах, которые она сама нарушала на протяжении многих лет", - добавил Яшар Алиев.