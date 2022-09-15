ОИС выразила серьезную обеспокоенность в связи с военной провокацией Армении на границе с Азербайджаном

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выражает серьезную обеспокоенность и осуждает военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном, сообщает Day.Az со ссылкой на ОИС.

Генеральный секретариат призывает Армению выполнить свои обязательства в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, а также другими договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией. Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на 48-й сессии Организации, состоявшейся в Исламабаде 22-23 марта 2022 года, Генеральный секретариат призывает к нормализации отношений между сторонами на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга.

Также Генеральный секретариат выражает глубокие соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами при пресечении армянской провокации, правительству и народу Азербайджана, желает скорейшего выздоровления раненым.