Эрдоган поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией по случаю 104-й годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает Day.Az.

Глава турецкого государства выразил поздравления с годовщиной освобождения от большевистско-дашнакской оккупации Баку - столицы братского Азербайджана.

"Мы, как и прежде, будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе", - говорится в публикации Президента Турции в Twitter.