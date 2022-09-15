https://news.day.az/politics/1495858.html Эрдоган поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации - ФОТО
Эрдоган поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией по случаю 104-й годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает Day.Az.
Глава турецкого государства выразил поздравления с годовщиной освобождения от большевистско-дашнакской оккупации Баку - столицы братского Азербайджана.
"Мы, как и прежде, будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в их справедливой борьбе", - говорится в публикации Президента Турции в Twitter.
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