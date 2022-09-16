Керим Велиев и Сергей Шойгу обсудили провокации Армении

15 сентября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны этой страны генералом армии Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, провокации, совершённые вооруженными силами Армении, и другие вопросы.