https://news.day.az/politics/1495896.html Керим Велиев и Сергей Шойгу обсудили провокации Армении
Керим Велиев и Сергей Шойгу обсудили провокации Армении
15 сентября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны этой страны генералом армии Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, провокации, совершённые вооруженными силами Армении, и другие вопросы.
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