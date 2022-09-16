Приветствуем соблюдение сторонами режима прекращения огня

Приветствуем соблюдение азербайджанской и армянской сторонами режима прекращения огня, продолжаем призывать стороны к участию в мирном процессе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос на брифинге по ситуации на границе Азербайджана и Армении.

Он призвал к решению всех нерешенных вопросов путем мирных переговоров.