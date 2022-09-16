https://news.day.az/politics/1495902.html Приветствуем соблюдение сторонами режима прекращения огня - Госдеп
Приветствуем соблюдение сторонами режима прекращения огня - Госдеп
Приветствуем соблюдение азербайджанской и армянской сторонами режима прекращения огня, продолжаем призывать стороны к участию в мирном процессе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос на брифинге по ситуации на границе Азербайджана и Армении.
Он призвал к решению всех нерешенных вопросов путем мирных переговоров.
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