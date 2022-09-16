Австрийская пресса рассказала об очередном примере гуманизма Азербайджана
Австрийская онлайн-газета dasfazit.at рассказала о готовности Азербайджана в одностороннем порядке вернуть Еревану тела 100 армянских военнослужащих, погибших вследствие провокации, совершенной армянскими ВС на границе с Азербайджаном, передает Day.Az.
В публикации эта инициатива азербайджанской стороны названа "очередным гуманистическим жестом".
В материале отмечается, что, к сожалению, от официального Еревана пока не последовала ответа.
Кроме того, в публикации освещается реакция на события некоторых официальных лиц. Газета приводит слова из речи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой он призывает Армению соблюдать условия договоренностей, а также свернуть с ошибочного пути эскалации и настроиться на мир на Южном Кавказе.
Также в материале отражено заявление премьер-министра Казахстана Мухтара Тлеуберди о том, что об отправке казахстанских миротворцев в Армению не может быть и речи, и что вопрос демаркации и демилитаризации армяно-азербайджанской границы имеет первоочередное значение.
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