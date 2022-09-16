Французская пресса написала о развитии стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем
Французский новостной портал La Gazette опубликовал статью о высоком уровне развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.
Как передает Day.Az, в статье широко освещена встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
В статье отмечается, что в преддверии встречи главы государств подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений стран, а также то, что отношения между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнерства.
В комментарии в связи с речью главы КНР было подчеркнуто, что Китай поддерживает всестороннее развитие отношений между двумя странами на стратегическом уровне и высоко ценит то, что Азербайджан придает важное значение развитию этих связей.
Также было отмечено, что Азербайджан играет важную роль в транспортном процессе между Китаем и Европой, и транспортно-логистические возможности нашей страны имеют большое значение в международных грузоперевозках.
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