Пашинян признал новые потери армянской армии

Число погибших военнослужащих Армении составляет 135 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава правительства Армении добавил, что эта цифра не окончательная. Есть также большое число раненых.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.