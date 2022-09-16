Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в узком составе сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Токаев поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде.

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Токаев также представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе.