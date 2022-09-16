https://news.day.az/politics/1495962.html Посол Турции в Азербайджане отправился в Шушу - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане отправился в Шушу - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы встретил восход солнца в Шуше.
Как передает Day.Az, соответствующую публикацию дипломат разместил на своей странице в Twitter.
Дипломат написал, что совершил утреннюю прогулку по Шуше и встретил восход солнца.
Отметим, что в Шуше проходит Международный карабахский бизнес-форум. На форуме с участием членов Организации тюркских государств обсуждаются восстановление Карабаха, сотрудничество, инвестиции, бизнес и другие вопросы.
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