Попытки Армении и диаспоры заручиться международной поддержкой потерпели фиаско

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о провокации ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15-16 сентября находился с визитом в узбекском Самарканде для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Присутствие главы нашего государства на саммите, где приняли участие лидеры стран-членов ШОС в условиях затянувшихся боевых действий в Украине и последних кровопролитных столкновений на азербайджано-армянской государственной границе и многих других, имеет решающее значение в плане информирования союзников и противников о разворачивающихся событиях на Южном Кавказе.

Это вдвойне важно, когда официальный Ереван отказывается от настойчивых призывов Баку положить конец почти 30-летней вражде, выработав долгожданный мирный договор, который способствовал бы возвращению региона к мирной жизни и экономическому процветанию. Однако постоянные провокации Армении и нежелание подписывать мирный договор, предусмотренный соглашениями, подписанными с Азербайджаном, свидетельствуют о том, что мир в регионе наступит нескоро.

Пытаясь сорвать итоги четвертой встречи в Брюсселе с Азербайджаном, Армения в ночь на 13 сентября прибегла к очередной провокации на границе, в которой Азербайджан потерял 71 военнослужащего, защищавших территориальную целостность страны.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян заявил 14 сентября в парламенте, что потери его страны составили 105 военнослужащих, тогда как заявление Азербайджана о готовности в одностороннем порядке передать Еревану 100 тел убитых свидетельствует о том, что их потери намного выше заявленных.

Кроме того, Пашинян решил пропустить саммит ШОС из-за приграничных боев с Азербайджаном.

В связи с началом боевых действий в ночь на 13 сентября Ереван обратился к ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации. Министр иностранных дел Армении высказал мнение, что 15 сентября в Армению прибудет миссия ОДКБ под председательством генерального секретаря Станислава Зася для оценки ситуации на местах.

Тяжелое поражение Армении во Второй карабахской войне привело к качественно новой ситуации в регионе. Азербайджан вышел на условную границу с Арменией и любая военная провокация или диверсия вызывает ожесточенные бои непосредственно вблизи территории Армении.

Пашинян при каждом удобном случае голословно заявляет о своей готовности к миру, но де-факто хочет реванша. Ни в Москве, ни в Брюсселе стороны так и не приблизились к подписанию соглашений о разблокировании коммуникаций и открытии долгожданного Зангезурского коридора.

Армения также не торопится с выводом незаконных формирований из зоны ответственности российских миротворцев. На переговорах Пашинян занимает циничную и двусмысленную позицию: не опровергая ни один из выдвинутых Азербайджаном принципов урегулирования, Пашинян де-факто торпедирует выполнение основных договоренностей.

С большим трудом, преодолевая огромное сопротивление, правительству Азербайджана удалось добиться выполнения важнейшего пункта Московского соглашения об освобождении Лачина.

Вполне ожидаема жесткая позиция руководства Азербайджана, в первую очередь Президента Ильхама Алиева, обсудившего накануне ситуацию с руководителями силовых структур. Глава государства неоднократно и публично предупреждал Пашиняна и культивирующее воинствующий реваншизм армянское общество о непредсказуемых тяжелых последствиях губительной политики нагнетания противостояния.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что его правительство сможет навязать Баку свою политическую повестку с помощью тактики военного запугивания. Не увенчались успехом и надежды Пашиняна на интернационализацию постконфликтной ситуации, вовлечение ОДКБ, Франции и ее западных союзников в новый виток боевых действий.

Попытки Армении и ее диаспоры заручиться международной поддержкой потерпели фиаско - полное фиаско! Армения потеряла не только стратегические высоты вдоль границы, но и приграничную военную инфраструктуру, созданную после войны 2020 года.

Новый ЗРК, доставленный из России, был стерт с лица земли. Очередное горькое поражение вызвало внутриполитический шквал и новую волну протестов в Ереване. Карабахская повестка снова уступила место внутриполитическим конфликтам.