Священная Победа: никто не вправе и не в состоянии отобрать ее у Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Покажите мне хотя бы один случай в мировой истории, когда бы великая война выигрывалась без потерь. Нет таких случаев и быть не может. Потому, что одна сторона всегда точно также настроена на удержание захваченного, как другая настроена на его освобождение. Побеждает тот, кто лучше подготовился к схватке. Азербайджан, территории которого почти тридцать лет находились под армянской оккупацией, одержал победу в 44-дневной войне, потому что тщательно, всесторонне готовился к самой важной битве. К той, которая должна была определить наши исторические права на великую Шушу и иные временно захваченные Арменией земли наших предков.

Азербайджан готовился экономически, дипломатически, а также модернизируя свою армию. На все это ушли многие годы и многие миллиарды долларов. Ничто не получается по щелчку пальцев, у всего есть своя цена. Есть она и у победы в 44-дневной войне. Мы все оплакивали гибель 2906 шехидов, отдавших жизнь во имя торжества исторической и правовой, морально-нравственной и политической справедливости.

Наш священный триколор, развевающийся над Шушой и иными освобожденными городами и районами - самая большая награда для всех азербайджанцев. Живых и мертвых. Погибших в Первую Карабахскую войну и в ходе 44-дневной войны. Безусловно, после самых кровопролитных и долгих войн должен наступить мир. Но такое развитие событий возможно только в случае, если его хотят обе стороны.

Азербайджан сразу после окончания 44-дневной войны заявил о готовности к миру с Арменией. К справедливому миру, основанному на важнейшей норме международного права, а это принцип территориальной целостности государств. Официальный Баку громогласно озвучил пять принципов, на которых возможен этот самый прочный и окончательный мир.

Но что мы увидели с армянской стороны? Отчаянное нежелание совершать реальные ответные шаги на пути к миру. Да, были заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна и его окружения о стремлении этой страны к миру. Но не было конкретных шагов, которые бы доказали искренность намерений официального Еревана. Наоборот, все четче просматривалось их желание сорвать мирный процесс, а значит украсть нашу великую победу.

Это выражалось в умышленном затягивании процесса по открытию коммуникаций, представлению Азербайджану дороги в Нахчыван, делимитации и демаркации границ. Кроме того, руководство РА не обеспечило вывод остатков своих войск из зоны, в которой находятся российские миротворцы. Более того, Армения строит военные базы на границе с Азербайджаном, пытается создать военный плацдарм.

Для чего все это нужно стране, руководство которой якобы стремится к миру? Ответ очевиден - для новой войны. Для того же в РА были созданы диверсионные группы, что минировали дороги, по которым перемещаются азербайджанские военнослужащие и гражданские лица. Как должно было повести себя государство, видящее подготовку противника к новой войне? Как должно было вести себя наше государство, после того как в ночь на 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы? Только и только нанеся противнику очередное, разгромное поражение и вынужденно сформировав буферную зону.

В итоге, в ходе решительных ответных мер Азербайджанской Армии было уничтожено до 450 человек живой силы противника. В общей сложности были взяты под контроль 53 боевых позиции противника, 2 позиции минометов, значительное количество господствующих высот, разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции 2-х дивизионов С-300 и 2-х дивизионов С-125.

Это то, что называется простым и гордым словом Победа. Очередная. Разгромная. Заставившая противника искать спасения везде, где только можно. И вот уже армянские СМИ пишут, что за последние 2 года азербайджанская армия захватила в общей сложности 150 км² территории Армении. Это не правда. В условиях нежелания официального Еревана подписывать большой мирный договор, признавать территориальную целостность Азербайджана, в условиях отсутствия взаимного признания границ, они определяются уже не политиками, а азербайджанской армией.

Мы заплатили слишком высокую цену за право уважения к нашим законным требования. Мы потеряли лучших сыновей Азербайджана. И никто не вправе, а тем более не в состоянии, отнять у нас эту победу. Она омыта кровью шехидов и слезами их матерей, седыми волосами их отцов. Это - священная Победа. Последняя ли? Тут все зависит от руководства Армении. Пока у него остается шанс сохранить остатки государственности страны, отчаянно сопротивляющейся миру.