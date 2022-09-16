В Шуше состоялась церемония подписания документов между Азербайджаном и рядом тюркоязычных стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, были подписаны документы по созданию бизнес-союза между Азербайджаном и Кыргызстаном, подписана "дорожная карта" по развитию бизнеса между Азербайджаном и Узбекистаном, два меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией развития женского предпринимательства Азербайджана и турецкими организациями.