https://news.day.az/politics/1496002.html В Шуше состоялась церемония подписания документов между Азербайджаном и рядом тюркоязычных стран - ФОТО
В Шуше состоялась церемония подписания документов между Азербайджаном и рядом тюркоязычных стран - ФОТО
В Шуше состоялась церемония подписания документов между Азербайджаном и рядом тюркоязычных стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, были подписаны документы по созданию бизнес-союза между Азербайджаном и Кыргызстаном, подписана "дорожная карта" по развитию бизнеса между Азербайджаном и Узбекистаном, два меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией развития женского предпринимательства Азербайджана и турецкими организациями.
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