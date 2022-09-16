Военная, психологическая и политическая победа Президента Ильхама Алиева над Арменией

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Напряженность на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября привела к тяжелому поражению Еревана. Вооруженные силы Азербайджана нанесли серьезный удар по противнику как с точки зрения военной техники, так и личного состава. Из распространенных видеозаписей видно, что азербайджанская армия уничтожила военную инфраструктуру Армении на границе с Азербайджаном и военную технику на миллиарды. Своей уникальной военной операцией Азербайджан пресек провокацию и попытку Армении заполучить новые позиции. Армения получила такой сокрушительный удар, что еще долго не сможет от него оправиться.

Азербайджан одержал над Арменией как военную и психологическую, так и политическую победу.

Военная победа Азербайджана над Арменией

В ходе ответной операции на провокацию была подавлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника, взяты под контроль боевые позиции, значительное количество господствующих высот, изъято более 14 500 боеприпасов. Уничтожены два радара S-300 5N63 İYR, три пусковые установки S-300 5P85 BG в направлении района Горус и населенного пункта Новрузлу (Кахнут), два радара S-125 RTS-125 в направлении Басаркечарского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни), большое количество живой силы противника, есть раненые.

В общей сложности были взяты под контроль 53 боевые позиции противника, 2 позиции минометного огня, значительное количество господствующих высот, а также разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции 2-х дивизионов S-300 и 2-х дивизионов S-125. Была взята под контроль Азербайджана вся транспортно-коммуникационная система и важнейшие высоты, расположенные в приграничном регионе. Хотя официально озвученное Арменией число погибших составило 105, есть данные, что эта цифра составляет от 200 до 400 военнослужащих армянской армии, а также имеется большое количество раненых.

Таким образом, были разрушены все объекты военного назначения, построенные вооруженными силами Армении на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях и представлявшие угрозу для Азербайджана. Еревану потребуется не менее 4-5 лет, чтобы восстановить эти военные объекты.

Еще один сокрушительный удар по Армении - это большие финансовые потери Еревана. Армении придется потратить миллиарды долларов на покупку нового оружия вместо уничтоженного, восстановление военной инфраструктуры.

Согласно данным, Армения потеряла в ходе 44-дневной войны более 10 тысяч военнослужащих, армия понесла материальный ущерб на сумму более двух миллиардов долларов. Разгром военной инфраструктуры Армении в ходе операции 12-14 сентября ставит Ереван в еще более безвыходное положение. Отметим, что армянская сторона пока не смогла восполнить ущерб военной технике, понесенный в ходе войны.

Психологическая победа Президента Ильхама Алиева

Армянское общество и власть настроены пессимистично и отчаянно ищут выход, переживая шок поражения. Жесткий и последовательный ответ Азербайджана на армянскую провокацию вызвал в Армении серьезный страх и пессимизм, неверие в политическое влияние центральной власти и силу армии.

В настоящее время в Армении царит хаос. Армянское общество требует от политической власти отчета о причинах поражения, отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Политическая победа Президента Ильхама Алиева

В первую очередь Азербайджан еще раз заявил миру, что не боится никакого политического давления, угрожающей риторики с чьей-либо стороны и готов немедленно отреагировать на любой шаг, угрожающий суверенитету страны.

На помощь Армении не пришел ни ее союзник по договору о военном партнерстве, ни военный блок - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которого она является. Члены ОДКБ открыто отказались предоставлять военную помощь Армении. Это еще раз доказывает, что официальному Баку в результате успешной политики удалось привлечь на свою сторону государства, находящиеся в одном военном блоке с Арменией, и они с уважением относятся к военным и политическим решениям Азербайджана.

С другой стороны, примечателен в текущей ситуации отказ премьер-министра Никола Пашиняна посетить Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Похоже, что Пашиняну не хотелось бы появляться на саммите, где собираются влиятельные политики. Это напоминает о моменте с подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, когда Пашинян отказался подписывать его перед камерами. Теперь же, отказавшись от участия в Саммите, где собираются влиятельные лидеры, он еще раз продемонстрировал всему миру, что Армения проиграла Азербайджану и с политической точки зрения, а сам Пашинян потерял шанс участвовать в политических дискуссиях с участием ведущих лидеров региона, связанных с будущим Южного Кавказа, и в том числе азербайджано-армянских отношений.

Одним словом, в результате очередного урока, преподанного Армении Азербайджаном, армянское общество и правящая верхушка вновь находятся в той ситуации, в которой были после поражения в 44-дневной войне.

Мощь азербайджанской армии и успешная политическая дипломатия вновь принесли азербайджанскому народу большие военные и политические победы. Недавний успешный ответ на армянскую провокацию добавил еще один день в календарь побед азербайджанского народа.