Предложено создание зоны безопасности на границе Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией выступил председатель комитета Зияфет Аскеров.

Он отметил, что люди, которые будут переселены на эти территории, должны жить в безопасных условиях.

"Мы предлагаем, чтобы на границе с Арменией была создана зона безопасности, чтобы наши бывшие вынужденные переселенцы, которые здесь поселятся, чувствовали себя комфортно", - сказал председатель комитета.

Аскеров отметил, что Армения постоянно прибегает к провокациям.

"Пашинян говорит в Брюсселе одно, а когда возвращается в свою страну, действует по-другому", - добавил он.