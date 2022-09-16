https://news.day.az/politics/1496078.html Видеокадры разгрома опорного пункта ВС Армении
Видеокадры разгрома опорного пункта ВС Армении
С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.
Распространились видеокадры разгрома опорного пункта вооруженных сил Армении.
Day.Az представляет вниманию читателей эти видеокадры.
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