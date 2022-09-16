Я находилась в Азербайджане и во время Отечественной войны. Сегодня в очередной раз приехала на освобожденные от оккупации территории. Хотя со времени боев прошло два года, Азербайджан все еще не избавился от "армянской беды". Поскольку Армения не может принять справедливую борьбу Азербайджана. По этой же причине, несмотря на завершение войны, сыны Азербайджана вновь становятся шехидами в результате армянской провокации. В регионе нет мира. А это однозначно связано с безответственностью армянского государства и отсутствием у него стремления к миру.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказала корреспондент телеканала CNN TÜRK Фулья Озтюрк, передает Day.Az.

Она отметила, что цель и желания Азербайджана, связанные с развитием региона, понятны. "Армения, наоборот, не является сторонником мира и безопасности в регионе, часто совершает провокации. Однако в этом нет никакого смысла".

"Ситуация в Кяльбаджаре, Лачине напряженная. Между тем в Карабахском регионе стремительно продолжаются восстановительно-строительные работы, проводимые Азербайджаном, осуществляется разминирование территорий. Сегодня я наблюдала за операциями по разминированию территорий. На ныне освобожденных от оккупации территориях армяне заложили сотни тысяч, а может, и миллионы мин. Два года проводится разминирование, однако процесс никак не завершится. Хотелось бы, чтобы территории были полностью разминированы, и люди возвратились в родные края", - сказала корреспондент CNN TÜRK.