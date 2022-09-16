https://news.day.az/politics/1496142.html Азербайджанский депутат Севиль Микаилова дала интервью телеканалу TRT World в связи с провокациями Армении - ВИДЕО
Азербайджанский депутат Севиль Микаилова дала интервью телеканалу TRT World в связи с провокациями Армении - ВИДЕО
Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова дала интервью телеканалу TRT World в связи с широкомасштабными провокациями вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, совершенными в последние дни.
Day.Az представляет вниманию это интервью.
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