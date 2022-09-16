В эфире российского ТВ рассказали о широкомасштабных провокациях Армении против Азербайджана

Политолог, директор Института современного государственного развития, эксперт Центра ПРИСП Дмитрий Солонников выступил в эфире петербургского телевидения "ЛенТВ 24", где подробно рассказал о широкомасштабной провокации Армении, совершенной 12 сентября на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, получив слово от ведущей итоговой программы новостей "Акценты" Елены Григорьевой, которая употребила неверное выражение "Нагорный Карабах", Солонников подчеркнул, что такой единицы на территории Азербайджана не существует: "Давайте употреблять термин "Карабах", так говорит и президент Российской Федерации, это официальное обозначение территории".

Директор Института современного государственного развития добавил, что Карабах является частью Азербайджана.

"Это подтверждено подписанными после 44-дневной войны 2020 года соглашениями. Основная проблема в том, что сейчас остановлен процесс демаркации и делимитации границы. Об этом неоднократно говорила Россия. Стороны договаривались начать этот процесс в 2021 году, затем в 2022 году, но, к сожалению, договора о границе до сих пор нет, как и мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Поэтому и происходят эти стычки на границе, которая официально не закреплена. Пока границы нет, это будет продолжаться", - сказал Солонников.

Эксперт напомнил, что в 90-х годах Армения оккупировала 7 районов Азербайджана и с тех пор продолжался "Минский процесс" под эгидой ОБСЕ с попыткой "раскрутить ситуацию назад".

"Весь мир настаивал на том, что принадлежность этих территорий Азербайджану не оспаривается никаким образом, вопрос лишь в том, что в какой последовательности их передать. Каждый раз, подходя к моменту процессу возвращения территорий, армянская сторона отказывалась от договоренностей. Или процессу мешали какие-то внезапные события, например, расстрел парламента в Ереване, или другие активные действия. В результате 2 года Азербайджан был вынужден начать военную операцию по освобождению своих территорий, которая завершилась подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией, где было сказано, что военные действия прекращаются, суверенитет Азербайджана над территориями подтверждается всеми сторонами, а также начинаются демаркация, делимитация и создание коридоров по взаимодействию - это коридор между Арменией и Карабахом, и коридор в Нахчыван (Зангезурский коридор)", - отметил Солонников.

По словам эксперта, Россия абсолютно заинтересована в открытии Зангезурского коридора, так как он является прямым, сухопутным сообщением между РФ, Азербайджаном, Арменией и Турцией. В нынешних условиях этот коридор крайне востребован и важен. Политолог подчеркнул, что, к сожалению, почти за 2 года проект не заработал, так как целый ряд договоренностей, которые были достигнуты 10 ноября 2020 года, в частности, разоружение и вывод военных формирований из азербайджанских территорий, Арменией не выполняется.

В эфире итоговой передачи Солонников также подробно рассказал о попытках ОБСЕ вернуться в мирный процесс, желаниях Еревана втянуть страны НАТО, в частности США и Францию, в противовес России и антироссийских настроениях в Армении. Политолог подчеркнул, что время для провокации на госгранице было выбрано очень удачно и неслучайно.

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