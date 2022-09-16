https://news.day.az/politics/1496160.html Армяне напали на посольство Азербайджана в Ливане - ВИДЕО
Армяне напали на посольство Азербайджана в Ливане - ВИДЕО
Агрессивно настроенная группа армян напала на посольство Азербайджана в столице Ливана Бейруте.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в соцсетях.
Из кадров видно, что толпа армян пыталась нанести ущерб зданию посольства.
Подробности инцидента не разглашаются.
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