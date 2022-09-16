Армяне напали на посольство Азербайджана в Ливане

Агрессивно настроенная группа армян напала на посольство Азербайджана в столице Ливана Бейруте.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в соцсетях.

Из кадров видно, что толпа армян пыталась нанести ущерб зданию посольства.

Подробности инцидента не разглашаются.