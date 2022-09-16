Наши соотечественники, проживающие в Великобритании, провели санкционированный пикет

Функционирующие в Великобритании азербайджанские диаспорские организации провели перед посольством Армении в Лондоне санкционированный пикет, сообщает Day.Az со ссылкой на комитет диаспоры.

Участники пикета выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе нашей страны, возвысили правый голос в связи с разрушением нашего культурного наследия, размещением мин на азербайджанских территориях и судьбой без вести пропавших азербайджанцев, привлекли внимание политических кругов к факторам, препятствующим миру в регионе.

В ходе пикета наши соотечественники скандировали такие лозунги, как "Армения нападает, Азербайджан защищает свои границы!", "Армения не желает мира и выбирает войну!", "Азербайджан требует справедливости!", "Армения, останови минирование!", "Мины убивают гражданское население!", "Минирование азербайджанских земель - военное преступление!", звучали призывы к прекращению захватнической политики, утверждению мира в регионе.