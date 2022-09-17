В Нахчыване обезврежен армянский беспилотник

Не добившись результатов от сокрушительных ударов Азербайджанской Армии против провокаций армянской армии, вооруженные силы Армении продолжают разведывательную деятельность на различных направлениях фронта.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

16 сентября в Нахчыванской Автономной Республике беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, пытался совершить разведывательные полеты над оборонительными позициями армии, был обнаружен подразделениями ПВО отдельной общевойсковой армии и обезврежен специальными техническими средствами.