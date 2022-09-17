https://news.day.az/politics/1496223.html В Нахчыване обезврежен армянский беспилотник - ФОТО
В Нахчыване обезврежен армянский беспилотник - ФОТО
Не добившись результатов от сокрушительных ударов Азербайджанской Армии против провокаций армянской армии, вооруженные силы Армении продолжают разведывательную деятельность на различных направлениях фронта.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
16 сентября в Нахчыванской Автономной Республике беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, пытался совершить разведывательные полеты над оборонительными позициями армии, был обнаружен подразделениями ПВО отдельной общевойсковой армии и обезврежен специальными техническими средствами.
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