Погиб военнослужащий Азербайджанской Армии

Военнослужащий срочной службы Азербайджанской Армии солдат Омаров Эшгин Насиб оглу скончался в результате неосторожного нарушения правил обращения с оружием.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос АПА.

По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре проводится расследование.