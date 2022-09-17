https://news.day.az/politics/1496233.html Погиб военнослужащий Азербайджанской Армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской Армии
Военнослужащий срочной службы Азербайджанской Армии солдат Омаров Эшгин Насиб оглу скончался в результате неосторожного нарушения правил обращения с оружием.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос АПА.
По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре проводится расследование.
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