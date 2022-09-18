Своей провокацией ВС Армении пытались нанести ущерб военной инфраструктуре Азербайджана

С ночи 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии, более 70 азербайджанских солдат и офицеров были убиты, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного шотландского новостного сайта The National.

Автор статьи напоминает, что конфликт, затянувшийся на долгие годы оккупацией Арменией азербайджанских земель завершился в 2020 году их возвращением после 44-дневной войны. В ходе войны с азербайджанской стороны около 3000 человек стали шехидами.

В материале отмечается, что в связи с произошедшими событиями государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а министр иностранных дел России Сергей Лавров - азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову.

В завершение статьи сообщается, что Президент Ильхам Алиев на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям и близким военнослужащих, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана.