https://news.day.az/politics/1496291.html Названо число раненых военнослужащих Азербайджана
Названо число раненых военнослужащих Азербайджана
12-14 сентября 2022 года 282 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики были ранены и получили телесных травмы различной степени при предотвращении широкомасштабной диверсии вооруженных сил Армении.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, из 282 раненых военнослужащих в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, 115 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 103 человека - в состоянии средней тяжести, 21 человек - в тяжелом состоянии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре