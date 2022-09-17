Названо число раненых военнослужащих Азербайджана

12-14 сентября 2022 года 282 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики были ранены и получили телесных травмы различной степени при предотвращении широкомасштабной диверсии вооруженных сил Армении.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, из 282 раненых военнослужащих в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, 115 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 103 человека - в состоянии средней тяжести, 21 человек - в тяжелом состоянии.