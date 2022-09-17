https://news.day.az/politics/1496297.html ЕС остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар
ЕС остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар
Евросоюз остается приверженным поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
"ЕС по-прежнему вовлечен на самом высоком уровне, и наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание Южного Кавказа", - написал Клаар.
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