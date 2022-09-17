В России раскритиковали Симоньян и Ко: "Агрессивная масса пропагандистов"

Известный российский журналист, репортёр, телеведущий Александр Невзоров раскритиковал армянских пропагандистов, заполонивших российское телевидение.

В частности, журналист назвал "агрессивной массой пропагандистов" Маргариту Симоньян и её мужа Тиграна Кеосаяна, Романа Бабаяна, Сергея Кургиняна, Арама Габрелянова и прочих персонажей, которые в режиме нон-стоп занимаются обманом российского общества.

Ранее в Сети высмеяли Симоньян за отрывок из программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России-1", в котором главред RT высказалась, почему ВС РФ не нужно "давать заднюю".

Высказывание Симоньян запутало зрителей. Пользователи соцсетей начали высмеивать реплику за бессмысленность и нелепость.