В России раскритиковали Симоньян и Ко: "Агрессивная масса пропагандистов" - ВИДЕО
Известный российский журналист, репортёр, телеведущий Александр Невзоров раскритиковал армянских пропагандистов, заполонивших российское телевидение.
В частности, журналист назвал "агрессивной массой пропагандистов" Маргариту Симоньян и её мужа Тиграна Кеосаяна, Романа Бабаяна, Сергея Кургиняна, Арама Габрелянова и прочих персонажей, которые в режиме нон-стоп занимаются обманом российского общества.
Ранее в Сети высмеяли Симоньян за отрывок из программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России-1", в котором главред RT высказалась, почему ВС РФ не нужно "давать заднюю".
Высказывание Симоньян запутало зрителей. Пользователи соцсетей начали высмеивать реплику за бессмысленность и нелепость.
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