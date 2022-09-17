Джейхун Байрамов и госминистр Великобритании по Европейскому региону обсудили провокацию Армении

17 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госминистром Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили напряженную ситуацию в регионе, возникшую в результате провокаций Армении.

Джейхун Байрамов довел до внимания, что 79 азербайджанских военнослужащих погибли в результате провокаций Армении в отношении Вооруженных сил Азербайджана с 12 сентября, и что ответственность за напряженность в регионе ложится на Армению. Также была предоставлена информация о несоблюдении Арменией обязательств в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной войны, о препятствиях, чинимых армянской стороной процессу нормализации в постконфликтный период, и серии провокаций, совершенных ею. Было подчеркнуто, что в настоящее время соблюдается режим прекращения огня и Армении важно воздерживаться от провокаций и решать вопросы между двумя государствами путем переговоров. Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией на политико-дипломатическом уровне как страна, продвигающая мирную повестку и осуществляющая восстановительные работы в регионе.

Лео Докерти выразил обеспокоенность ситуацией, а также соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих. Кроме того, было выражено удовлетворение тем, что в настоящее время соблюдается режим прекращения огня, и надежда на то, что стабильность будет обеспечена и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжится.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.