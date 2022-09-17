Переговоры глав МИД Азербайджана и Канады

17 сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Как сообщили Day.Az в МИД, Джейхун Байрамов проинформировал о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных территориях Азербайджана и выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны сложившейся ситуацией. Было подчеркнуто, что целенаправленные провокации Армении и препятствия процессу нормализации носят серийный характер, в ходе последних провокаций погибли 79 азербайджанских военнослужащих.

Министр проинформировал коллегу о том, что Азербайджан постоянно поддерживает нормы и принципы международного права, суверенитет и территориальную целостность государств и выступает за решение конфликта на основе этих принципов на протяжении последних 30 лет. Было заявлено, что Азербайджан не заинтересован в обострении ситуации в регионе в период проведения восстановительных работ и крупных инвестиций, возвращения вынужденных переселенцев, и является стороной, продвигающей процесс нормализации отношений с Арменией.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли выразила обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня. Она подчеркнула важность обеспечения стабильности и продолжения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией. Была отмечена значимость усилий по разминированию.