Единственный конфликт, который сегодня существует и дестабилизирует наш регион – это конфликт Армении с международным правом

16 сентября в популярном французском интернет-ресурсе "Conflits", освещающем актуальные вопросы мировой и региональной политики, было опубликовано интервью с послом АЗЕРБАЙДЖАНА во Франции Рахманом Мустафаевым. Предполагаемся читателям перевод данного интервью.

- Господин посол, в регионе произошло очередное обострение ситуации, есть жертвы, что на самом деле произошло?

- В ночь с 12 на 13 сентября армянские вооруженные силы нанесли с территории Армении массированный удар по военным позициям и коммуникациям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов Азербайджана. Более того, учитывая сложный рельеф местности и темное время суток, была предпринята попытка заминировать пути снабжения Азербайданской Армии. Иными словами, была совершена грубая провокация, в результате которой у нас есть жертвы - погибло 77 военнослужащих, ранено несколько мирных жителей. В результате ответных мер, которые носили легитимный, точечный и точный характер, удалось подавить боевые позиции, с которых шел огонь. В этом была цель нашей ответной военной операции.

- С чем вы связываете нынешнее обострение ситуации?

- Я думаю, что это не случайная провокация, ее безусловно нужно рассматривать в широком контексте деструктивных действий Армении последних месяцев и главное - продолжающегося нарушения Арменией положений трехсторонней Заявления 10 ноября 2020 года.

Во-первых, 15 августа 2022 года, после освобождения Лачинского района, на его территории нашими саперами было обнаружено свыше 1300 мин, произведенных в Армении в 2021 г. Это беспрецедентный факт - то есть пока Пашинян вел переговоры о мире в Москве, Париже и Брюсселе, его военные минировали нашу территорию. Кстати, Армения до сих пор не передала нам достоверных карт минных полей - это грубое нарушение гуманитарного права. За период, прошедший с 10 ноября 2020 года, на заложенных Арменией минах подорвалось, погибло и получило увечья 240 человек, из них 134 подрывов, то есть более 50% произошло на территориях, которые не охвачены переданными нам картами. О чем это говорит? Все очень просто - армяне скрывают карты минных полей, действуют по принципу - чем больше мирных граждан Азербайджана подорвется на минах, тем лучше.

Во-вторых, несмотря на обязательства по Заявлению 2020 года и многочисленные обещания, Пашинян до сих пор не вывел всех своих военнослужащих с территории нашей страны. Речь идет как о солдатах срочной службы, так и о незаконных вооруженных формированиях.

В-третьих, несмотря на достигнутое в Москве 30 августа соглашение об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами, Пашинян выдвинул новые условия и фактически сорвал этот процесс. Несколько дней назад Ереван отказался от проекта по строительству железной дороги Зангезур-Мегри. А ведь это крайне выгодный для Армении железнодорожный проект, который мог бы соединить экономическую и транспортную систему Армении с новыми региональными рынками.

- Но ведь недавняя встреча в Брюсселе прошла результативно...

- Формально да, но несмотря на позитивную атмосферу и достигнутое в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля 31 августа договоренности, Армения отказалась от встречи в формате глав МИД двух стран для обсуждения положений мирного договора. Уже 2 сентября, несмотря на достигнутые в Брюсселе договоренности о запуске переговорного процесса на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, премьер-министр и глава МИД Армении сделали провокационные заявления в поддержку сепаратизма на территории нашей страны. По сути, это стало очередной демонстрацией территориальных притязаний к нашей стране. А 7 сентября в далеком Владивостоке Пашинян неожиданно заявил, что в Брюсселе не было достигнуто единство позиций по наиболее важным позициям. И, наконец, последние несколько дней более интенсивными стали обстрелы наших военных и гражданских объектов в Лачинском и Кяльбаджарском районах.

- И все-таки, кому выгодно нынешнее обострение?

- Давайте рассуждать логически. В районах Карабахской экономической зоны Азербайджана, которые попали под недавний обстрел с территории Армении, осуществляются многомиллиардные экономические и инфраструктурные проекты. Кто заинтересован в срыве этих проектов?

В село Агалы Зангеланского района Азербайджана, которое было освобождено в ходе 44-дневной войны, заново отстроено и также находится рядом с зоной недавних обстрелов, уже возвращаются первые азербайджанские беженцы. Кому выгоден срыв этого процесса?

Мы наблюдаем в последние месяцы позитивную динамику в налаживании диалога и сотрудничества между армянскими и азербайджанскими жителями Карабаха. Это было заметно уже во время строительства новой Лачинской дороги. Кому выгодно сохранение напряженности между двумя общинами карабахского региона Азербайджана?

Очевидно, что Армения не может и не хочет мириться с этими процессами реконструкции Карабаха, с первыми, хоть и слабыми, но реальными шагами по примирению двух народов. Она стремится сорвать этот процесс, возродить прежний конфликт, расширить географию конфронтации. Наиболее эффективный способ добиться этого - военные провокации.

- Сейчас во французской прессе очень активно обсуждается вопрос о том, что Баку военным путём продавливает открытие прямого транспортного коридора, соединяющего его с Турцией. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, что мы не должны смещать акценты и должны объективно оценивать то, что происходит. Баку заинтересован в том, чтобы Армения выполнила все пункты Заявления 2020 года, под которой стоит ее подпись. В том числе и пункта о восстановлении прежних и строительстве новых транспортных коммуникаций между Зангеланским районом Азербайджана и Нахчываном. Нахчыван - это район Азербайджана, по сути, эксклав, который вот уже 30 лет изолирован от основной части нашей страны из-за того, что Армения в начале конфликта уничтожила все транспортные линии, построенные еще в годы бывшего СССР. Иными словами, мы в первую очередь думаем о том, как прекратить эту блокаду и соединить Нахчыван с другими регионами нашей страны.

Далее - мы предложили, чтобы эти новые дороги и транспортные коридоры стали основой более широкой региональной кооперации в рамках формулы "3 плюс 3" - Грузия, Армения и Азербайджан плюс Россия, Турция и Иран. Иными словами, все наши инициативы и действия носят конструктивный характер, направлены на создание атмосферы диалога, сотрудничества и безопасности в регионе. Кстати, Новые коммуникации не изолируют Армению, наоборот , они открывают для нее новые, более широкие возможности для связи с Россией, Ираном и Турцией.

- Азербайджан активно возражает против любых попыток возрождения Минской группы ОБСЕ и упоминания о конфликте. С чем это связано?

- Позиция Президента Ильхама Алиева по этим вопросам очень четкая и ясная.

Конфликт урегулирован, так как устранена основная его причина - оккупация - и выполнены основные позиции резолюций СБ ООН, все 7 ранее оккупированных районов Азербайджана освобождены от армянских вооруженных сил. Кстати, во Франции часто, я бы даже сказал, почти всегдаЗаявление от 10 ноября 2020 года ошибочно называют документом о прекращении огня. Это не так. Это Заявление о прекращении конфликта, о выводе оккупационных войск, о налаживании экономических и транспортных связей в регионе.

Соответственно, в условиях нового регионального порядка, когда конфликт урегулирован, мы не видим необходимости в МГОБСЕ. Как заявил недавно Президент Ильхам Алиев, мы не говорим ей: "Спасибо и прощай", мы лишь говорим: "Прощай". Мандат МГ заключался в том, чтобы урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт невоенными средствами. Этого не произошло по вине самой МГ - конфликт был урегулирован военным путем на основе Устава ООН, нашего естественного права на законную самооборону в строгом соответствии со ст. 51 Устава ООН .

- Какой вы видите роль Франции в этой новой ситуации?

- Сегодня есть, фактически, два формата пост-конфликтного урегулирования - трехсторонний, Россия, Азербайджан и Армения, и т.н. "брюссельский", под эгидой председателя ЕС Шарля Мишеля, ЕС, Азербайджан и Армения. Мы рассматриваем Францию как важнейшую часть брюссельского процесса. Как одна из ведущих политических и экономических стран-членов ЕС она может оказать эффективное влияние на процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, укрепление мер доверия, пост-конфликтную реконструкцию в регионе. Баку готов к конструктивному диалогу и взаимодействию с Парижем, вопрос лишь в том, готова ли к этому сама Франция?

- Почему вы так ставите вопрос?

- Франция регулярно подчеркивает свое уважение территориальной целостности и нерушимости границ Армении и других стран мира. В недавнем выступлении президента Макрона на конференции послов Франции несколько раз, в гораздо более сильной форме, чем раньше, была подчеркнута поддержка этого важнейшего принципа межгосударственных отношений.

Но мы ни разу не слышали от французских официальных лиц поддержки этого принципа в отношении Азербайджана. Иногда мы слышим заявления о том, что "Франция не ставит под сомнение территориальную целостность нашей страны". Но согласитесь, что "не ставить под сомнение" и "поддерживать" фундаментальные принципы - это разные вещи. Мы живем в эпоху, когда формулы "конструктивной двусмысленности" уже не работают. Они становятся деструктивными.

Поэтому я считаю, что это очень важный вопрос, и от ответа на него в значительной степени зависит дальнейшая роль Франции в южно-кавказских региональных делах и, самое главное, - качество и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Вновь отмечу, и наш президент регулярно подчеркивает эту мысль, - мы заинтересованы в активном диалоге и сотрудничестве с Парижем по всем аспектам как двусторонней повестки, так и постконфликтного урегулирования, но при безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ не только Армении, но и Азербайджана.

Что касается нынешней напряженной ситуации, то вновь хочу подчеркнуть - ее причина в самой Армении, в ее идеологии и политике. Единственный конфликт, который сегодня дестабилизирует наш регион - это конфликт Армении с международным правом. Эта страна не уважает свои подписи под документами, срывает реализацию положений Заявления 10 ноября 2020 года, нарушает договоренности, достигнутые в Москве и Брюсселе. Мы хотим мира в своём собственном доме, с соседями и в нашем регионе. Поэтому мы призываем Армению прекратить эту деструктивную практику, строго соблюдать все положения Заявления, прежде всего касающиеся вывода с нашей территории ее незаконных формирований и открытия коридоров, и приступить, наконец, к работе по делимитации границ и подготовке мирного договора.