https://news.day.az/politics/1496541.html В Лачине обнаружены мины, установленные армянскими ВС - ФОТО
В Лачине обнаружены мины, установленные армянскими ВС - ФОТО
Инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии расчищаются от мин территории и пути снабжения, заминированные армянскими ВС во время недавней широкомасштабной провокации против Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, 18 сентября в ущелье в северо-восточной части горы Беюк Ишыглы были обнаружены с последующим обезвреживанием произведенные в Армении в 2021 году 122 противопехотные мины типа Э-001 М.
На освобожденных территориях продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.
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