В Лачине обнаружены мины, установленные армянскими ВС

Инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии расчищаются от мин территории и пути снабжения, заминированные армянскими ВС во время недавней широкомасштабной провокации против Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, 18 сентября в ущелье в северо-восточной части горы Беюк Ишыглы были обнаружены с последующим обезвреживанием произведенные в Армении в 2021 году 122 противопехотные мины типа Э-001 М.

На освобожденных территориях продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.