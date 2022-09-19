Пелоси саботирует дипломатические усилия в регионе - вице-президент Турции
Вице-президент Турции Фуат Октай раскритиковал высказывания спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, озвученные ею в ходе визита в Армению, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Октай подчеркнул, что слова Нэнси Пелоси не имеют ничего общего с историческими фактами, а также реалиями сегодняшнего дня.
"Высказывания спикера палаты представителей США далеки также от понятий доброй воли и объективности. Эти недопустимые высказывания саботируют дипломатические усилия в регионе", - написал Октай в Twitter.
Турецкий политик подчеркнул, что американская администрация должна четко обозначить: отражают ли высказывания Пелоси и ряда сопровождавших ее проармянских политиков, официальную позицию Вашингтона по карабахской проблематике?
"В период, когда Южный Кавказ как никогда нуждается в мире и стабильности, призываю международных игроков действовать предельно обдуманно и справедливо, и в первую очередь ответственно", - написал вице-президент Турции.
Он подчеркнул, что Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан, освободивший в героической борьбе исторические земли от 30-летней несправедливости и незаконной оккупации.
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