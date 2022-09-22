Губернатор Оклахомы распространил заявление в связи с партнерством нацгвардии штата с азербайджанской армией

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Скитт распространил заявление по случаю 20-летия Государственной программы партнерства между Национальной гвардией штата Оклахома и азербайджанской армией.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Твиттер поделился посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

В документе подчеркнуто расширение сотрудничества между Азербайджаном и США в различных сферах, в том числе со штатом Оклахома.

Посол Азербайджана поблагодарил губернатора.