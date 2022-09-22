В Лачине обнаружены артиллерийские снаряды

На территории Лачинского района обнаружены артиллерийские снаряды.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками РОП Лачинского района, на территории города Лачин обнаружены два артиллерийских снаряда.