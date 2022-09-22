https://news.day.az/politics/1497444.html В Лачине обнаружены артиллерийские снаряды - ФОТО
В Лачине обнаружены артиллерийские снаряды - ФОТО
На территории Лачинского района обнаружены артиллерийские снаряды.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками РОП Лачинского района, на территории города Лачин обнаружены два артиллерийских снаряда.
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