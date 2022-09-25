Армения - мяч в геополитических играх держав

Автор: Гурам Мархулия, грузинский политолог, президент Международного центра исследования геоистории и геополитики Кавказа

На политической карте мира существует "индекс" суверенности государств. Одни из них мировые державы, другие - региональные, третьи - обычные страны, такие, как Азербайджан, Армения и Грузия. Крупные и сильные страны ведут большую игру, разыгрывают целые партии на политической "шахматной доске". У всех есть свои цели, у одних стратегические, у других - геостратегические. Они и определяют нашу жизнь - кому как жить и с кем, размеры не только наших государств, но и наших зарплат, цены не только на нефть и золото, но и на воду. К сожалению, таков настоящий мировой порядок, и довлеющие в международных отношениях законы средневековья и права силы еще никто не отменял, а речи о справедливости как не было, так и нет.

Вспыхнувшая осенью 2020 года война в зоне карабахского конфликта существенно отличается от Первой карабахской войны начала 1990-х годов. На этот раз война завершилась поражением армянской стороны и, соответственно, победой Азербайджана. Азербайджану не дали довести дело до конца в обмен на обещание мирного решения вопроса, т.е. Армения брала на себя ответственность в определенные сроки вывести свои формирования с международно признанных территорий Азербайджана, оставшихся под временным контролем РМК. Но уже тогда было ясно, что установленный режим перемирия не просуществует слишком долго.

Следует отметить, что армянскую сторону итоги этого перемирия не восхищали. Армянское общество разделилось на две части. Одна часть согласилась с решением Н.Пашиняна и хотела завершения этой гибельной для Армении войны. Другая часть была оскорблена, тем, что Армения не удержала за собой азербайджанские земли, что неудивительно. Армянские идеологи и в советский период истории воспитали новое поколение в нездоровом духе, убеждая, что армяне великая нация, рожденная для великих дел. Результатом этого стал карабахский конфликт. Армяне полагали, что оккупация Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана является первым шагом на пути создания так называемой "Великой Армении". В Армении ликовали.

Токсичная смесь из исторических мифов, культивации внешних угроз, создания образа врага и национальных обид стало политическим ядом для армянского общества. Настоящая катастрофа происходит, когда армянская "историческая наука" становится прикладной, когда все это эстафетой передается геополитикам и оказывается в руках у руководителей страны. Вот тогда начинается война. Но Армения не мировая и не региональная держава. Национальные мечты не должны превращаться в геополитические цели. Геополитические цели имеют мировые и региональные державы, а такие страны, как Армения, могут иметь только планы.

После Первой карабахской войны прошло время, изменилось соотношение сил. И не только. Оказалось, что армянское общество было обмануто своими же руководителями, но что делать с этой идеологией?

Ведь философия армянского национального единства, ее архитектура построена на мифическом фундаменте и отказ от всего этого равносилен гибели не только единства мирового армянства, но и той государственной структуре, которая существует ныне. Это находится внутри армянского общества и движет им. И, безусловно, эти силы причастны к последней эскалации на государственной границе с Азербайджаном. Они, с одной стороны, хотят показать армянскому обществу, что еще представляют собой определенную силу и как бы умасливают оскорбленную гордыню нации. С другой стороны, они просто являются мячом в геополитической игре региональных и мировых держав.

Полагаю, все понимают, что разруление армяно-азербайджанской конфронтации вышло за рамки отношений двух государств. Южный Кавказ своим значением так привлекателен для всех геополитических центров, что все игроки имеют и стараются реализовать свои цели на этой площадке.

В последнем обострении не вижу интересов ни Турции, ни Ирана. Европе тоже вряд ли могла быть выгодна эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я также далек от мнения, что эскалация было идеей Еревана. Тут необходимо остановиться на том, что делает Россия, как основной модератор процесса. Ни для кого не секрет, что выполняющая миротворческую миссию российская сторона позволяла армянам перманентно нарушать условия Трехстороннего заявления от 10 ноября. Эти действия дают надежду Еревану, что не все потеряно, а для Баку являются предостережением не переходить черту. Россия, играющая роль посредника-миротворца, лавирует между Азербайджаном и Арменией, но при возникновении особых интересов она будет готова сделать выбор. На примере Грузии мы прекрасно знаем, как действует этот механизм.

Армения подогревается также и европейскими "крестоносцами", особенно активны французы, которые в свое время "освобождали" святые места в Палестине, в действительности же прибирали к своим рукам богатства мусульман. Сегодня они положили глаз на азербайджанское золото в Кяльбаджаре, вот и вся суть их интересов. Как показывает история, державы всегда строили свое благополучие на крови и богатстве других народов. В разные периоды истории державы грабили народы Азии, Африки, Америки. Сегодня на наших глазах эта политика продолжается. В своих геополитических целях державы даже умудряются создавать новые т.. "государства". Маленькая Армения тоже решила поиграть в геополитику по примеру держав, но ошиблась в расчетах, и ей пришлось спешно уносить ноги.

Сегодня державы ведут то тайную, дипломатическую, то явную, горячую войну за новый передел мира. Визит в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси тому подтверждение.

Так как вопрос будущего Южного Кавказа, по всей вероятности, еще не решен, нам всем, к сожалению, придется подключиться к этим процессам для сохранения своей государственности. Единый Южный Кавказ стал бы геополитической силой в международных отношениях, но амбиции некоторых стран региона пока что тормозят эту возможность.