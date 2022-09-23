"Лапша" на армянские уши от беглеца Варданяна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, что у российского долларового миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна - специалиста по отмыванию денег российских олигархов зарубежом, окончательно поехала голова - он решил заняться своими криминальными махинациями на суверенной территории Азербайджана, а именно в Ханкенди, который временно находится в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Армянские СМИ пишут, что бандит Варданян встретился с так называемым "мэром" азербайджанского города Давидом Саркисяном и "обсудил вопросы развития, а также улучшение инфраструктуры и насущные проблемы, которые предстоит решить городу".

Преступник-миллиардер уточнил, что они также обсудили возможности сотрудничества. Напомним, что ранее Варданян выступил с предложением создать на суверенной территории Азербайджана "общеармянский фронт безопасности и экономического развития", к которому смогут присоединиться те, кто хочет и может помочь развитию региона.

Варданяна надо сажать в психиатрическую больницу, ибо он, кажется, не понимает, что есть лишь один путь развития - Фонд возрождения Карабаха. Все остальные незаконны и являются преступными.

У шага, предпринятого Варданяном, могут быть различные последствия. Остановимся на тех, которые понравятся ему меньше всего. Он напрасно думает, что каждый имеет право предпринимать какие-то действия на азербайджанских территориях, обращаться к армянскому населению Азербайджана с различными призывами и чтобы ему за это не прилетело. Прилететь может и, причем, в самом прямом смысле этого слова.

Бандит обещает превратить азербайджанскую территорию, где временно размещены миротворцы, в некое подобие Тайваня, обещая привлечь инвестиции и создать условия для развития бизнеса, спекулируя на том, что мол этот остров тоже якобы "государство". Видимо, Рубен Карленович решил повторить путь своих соплеменников - лидеров сепаратистов Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые взбаламутив армянское население Карабаха, развязали кровавый конфликт, затем от души награбив на оккупированных территориях, переехали в Ереван, где захватив власть в Армении, успешно расхищали мизерный государственный бюджет страны на протяжении почти 20 лет.

Миллиардер без гражданства не имеет никакого права делать все, что ему взбредёт в голову (если она у него ещё есть). Азербайджан не будет долго церемониться с этим мошенником, который уже предал свою вторую родину - Россию, отказавшись от гражданства, где стал миллиардером, расхищая бюджетные средства и уничтожая российскую авиапромышленность в угоду своим партнёрам зарубежом.

Варданяну необходимо знать, что он находится в зоне, где не так давно завершились боевые действия и продолжает сохраняться в определенных рамках военное положение. В таких условиях лица, незаконно проникшие на территорию Азербайджана, автоматически превращаются в легитимную цель для азербайджанской стороны. Любое лицо, проникающее с экстремистскими, террористическими и незаконными целями, или даже въезжающее для этого с разрешения миротворцев, на территорию Азербайджана, сразу же оказывается под наблюдением. Это не просто слова. Соплеменники Варданяна могут ему это подтвердить. Да тот же Араик Арутюнян боится лишний раз спустить кальсоны в туалете, опасаясь, что за ним следят. Рубенчик должен иметь в виду, что азербайджанские Байрактары находятся на своем посту, а наш славный спецназ способен скрутить любого террориста, будь он трижды миллиардер.

Кстати, о миллиардах. В случае задержания Варданяна он будет осужден, а его состояние, которое он еще не успел спрятать и переписать на садовников своей виллы, будет конфисковано. И его деньги пойдут на восстановление Карабаха. Что-то подсказывает, что Варданян вовсе не желал бы такого исхода. Ну, так пусть хорошенько об этом подумает.