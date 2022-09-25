В Армении раскрыты сенсационные факты коррупции на фоне тотальной нищеты

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянские власти, как бывшие, так и нынешние продолжают своими финансовыми махинациями пить кровь армян, присваивая бюджетные деньги, недвижимость, да и вообще все, что только можно.

Не успели граждане Армении забыть новый дорогой BMW спикера парламента страны Алена Симоняна и скандалы, связанные с его мамой, плевавшей в людей под своим балконом, выяснилось, что мать бывшего вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, Асмик Хлгатян, за последние несколько лет приобрела более 9 гектаров земли в Армавирском марзе, в частности, в районе села Грибоедов.

Как сообщают армянские СМИ, Хлгатян стала владельцем земель, приобретя доли в двух компаниях. Участки принадлежат "Эталон Г.А.М.А." и компании "Санни Хауз". Сделки были проведены и зарегистрированы в реестре юридических лиц в августе 2018 года и сентябре 2020 года, когда Авинян был вице-премьером. Оба участка расположены по соседству.

Компания "Эталон Г.А.М.А." была основана в 1997 году. Акционером компании на момент открытия был Тельман Аветисян, который через несколько месяцев после ее создания продал компанию бизнесмену Арсену Галстяну. До 2018 года доля Галстяна в компании составляла около 70%. Его партнеры Грачья Маргарян, Эдуард Абрамян и Арсен Асланян владели 10-процентной долей в компании. Позже доли всех этих лиц перешли матери Авиняна, которая в настоящее время является единственным владельцем "Эталон Г.А.М.А.". "Санни Хауз" - другая компания Асмик Хлгатян, где она является единственным акционером. "Санни Хауз" был создан в 2011 году, уставный капитал составляет 27,5 млн драмов.

Подобного рода мошеннические схемы и махинации армянские чиновники проводят не в первый раз. Страдающие от мертвой экономики и бедности армяне, часто задаются вопросом, почему власти постоянно выписывают себе огромные бонусы, автомобили, повышают друг-другу зарплаты. Причем, происходит это все на уровне тотальной нищеты.

Напомним, что в ноябре прошлого года на заседании правительства было принято решение о покупке для Симоняна автомобиля BMW 750Li xDrive LCI стоимостью 90 млн драмов (183 тыс. долларов). В пояснении к проекту решения, который был принят в не обсуждавшемся на заседании пакете, сообщается, что "обслуживание нынешней машины BMW 750Li 2011 года становится расходным и неэффективным". Вместо этого спикеру купили машину BMW 750Li xDrive LCI. Причем в обосновывалось все тем, что приобретение автомобиля "в данный момент считается срочным".

Подобного рода случаи вызвают бурные обсуждения в армянском сегменте социальных сетей. И это было ожидаемо. Ведь, Армения твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности. До сегодняшнего дня все, кто приходил в Армении к власти, думали и думают лишь о своем кармане и личных удобствах. Им плевать на состояние армянского народа, который смотрит в пустой холодильник вот уже три десятка лет ввиду экономической стагнации, созданной по вине самого Еревана.

Хотя непонятно, чему так удивляются армяне? Винить им стоит только самих себя. Пока у руля в Армении так и будут стоять личности, простые люди, упоенные мифами о "Великой Армении" и зомбированные установкой "тюрок - враг", продолжат прозябать в нищете. Пока власти Армении живут в свое удовольствие, пытаются удержаться у власти и без зазрения совести тратят народные деньги на свои прихоти, задерживают подписание мирного договора с Азербайджаном, жизнь у армян не улучшится.