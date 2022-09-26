https://news.day.az/politics/1498358.html Геворга Мирзояна не могут затащить в военкомат - посмотрите на трусливого армянского кашкалдака - ВИДЕО
Геворга Мирзояна не могут затащить в военкомат - посмотрите на трусливого армянского кашкалдака - ВИДЕО
Армянскому пропагандисту Геворгу Мирзояну, прикидывающемуся русским патриотом, позвонили из военкомата в России. Реакция псевдопатриота Мирзояна на то, что его приглашают прийти в военкомат, оказалась ожидаемой - Геворг Валерьевич испугавшись ответил "никогда".
Почему ожидаемой? Потому что Мирзоян, как и все подобные ему пропагандисты армянской национальности могут только болтать. А когда доходит до дела - сразу в кусты.
Представляем вашему вниманию кадры позорного поведения Мирзояна:
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