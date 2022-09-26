Сабина Алиева встретилась с Генеральным секретарем Совета Европы

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева находится с официальным визитом в городе Страсбург.

Как сообщает Day.Az, в рамках визита омбудсмен провела встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич.

Во время встречи Алиева, напомнив, что в этом году в Азербайджане отмечается 20-летие аппарата омбудсмена, отметила многочисленные проекты, реализованные на протяжении многих лет в сотрудничестве с Советом Европы, которые способствовали развитию института. В ходе выступления она также рассказала о реформах, проведенных в последние годы в направлении улучшения работы Аппарата Омбудсмена и региональных центров.

Далее омбудсмен рассказала об агрессивной политике, которой наша страна подвергалась со стороны Армении на протяжении почти 30 лет, в том числе о нарушенных правах наших вынужденных переселенцев. Она также коснулась того факта, что судьба 3890 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, до сих пор неизвестна.

Мария Бурич также была проинформирована о минированных Арменией в период оккупации территориях, сложностях, возникающих в связи с этим для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, человеческих жертвах, вызванных взрывами мин.

Омбудсмен отметила, что недавние провокации, совершенные Арменией, привели к многочисленным человеческим жертвам, а подобные случаи создают препятствия для справедливого и устойчивого мира в регионе.

Сабина Алиева выразила уверенность в том, что международные организации займут твердую позицию в этом вопросе.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.