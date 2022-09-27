44 дня, навсегда изменивших историю Азербайджана и всего региона

Автор: Эмин Алиев

главный редактор АМИ Trend

Сегодня, 27 сентября, проходит ровно два года со дня начала 44-дневной Отечественной войны. Контр-наступательная операция в Карабахе и Восточном Зангезуре стала ключевым, поворотным моментом как в истории нашей страны, так и для всего региона. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановили территориальную целостность нашей страны. Таким образом в регионе была создана совершенно новая реальность, для всех стран региона открылось широкое поле возможностей.

Сегодня в Азербайджане - Национальный день памяти. Вся страна и миллионы наших соотечественников в десятках стран мира вспоминают шехидов, отдавших свои жизни ради освобождения азербайджанских земель от оккупации. Мы чтим память сотен мирных жителей Тертера, Барды и Гянджи, которые подверглись вероломным ночным бомбардировкам в 2020 году. Мы вспоминаем журналистов и гражданских лиц, погибших при подрывах мин на освобожденных территориях уже после окончания боевых действий. Мы скорбим вместе с семьями наших шехидов, павших смертью храбрых при отражении армянской провокации в сентябре этого года. И конечно, в этот день весь Азербайджан вспоминает десятки тысяч жертв армянской оккупации, погибших в годы Первой карабахской войны и за 30 лет попыток решить карабахский конфликт мирным путем.

Армянская агрессия стала незаживающей раной для трех поколений наших соотечественников, но сегодня, 27 сентября - это день, когда мы не только разделяем друг с другом горечь скорби, боли и потерь, пережитых нацией за последние десятилетия, но и день национальной гордости. День, с которого начался тяжелый 44-дневный путь азербайджанского народа к исторической Победе.

44-дневная Отечественная война объединила всех нас по-настоящему. Миллионы азербайджанцев, независимо от национальности, веры и других признаков, объединились вокруг Президента Ильхама Алиева и нашей армии, пройдя самый серьезный экзамен в новейшей истории Азербайджана. Сплотившись, словно тот самый железный кулак, Азербайджан под руководством главы государства выполнил историческую миссию по освобождению своей территории от оккупантов. Именно благодаря усилиям, стратегии и многолетней эффективной политике главы государства был подготовлен базис, сделавший возможным освобождение оккупированных территорий. Была выстроена устойчивая и развивающаяся экономика, обеспечена стабильность, сформирована современная и отлично оснащенная армия - все эти составляющие успешного государства обусловили успех нашей страны. Президент Ильхам Алиев сформировал эти составляющие, а затем выполнил историческую миссию восстановления территориальной целостности нашей страны.

Сегодня с балконов, из окон зданий в память о наших шехидах будут развеваться сотни тысяч флагов Азербайджана - символа воли нашего народа, национальной гордости и способности бороться до конца. И флаги, которые сегодня развеваются по всей стране - это еще и напоминание: нам больно терять своих лучших сынов, но мы готовы защищать свою страну и свое правое дело до последней капли крови. И если ход событий потребует - мы снова объединимся вокруг своего Президента и железный кулак уничтожит любую угрозу для будущего Азербайджана.