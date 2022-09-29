Пашинян поедет в Прагу с текстом мирного договора с Азербайджаном

6 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет в Прагу для участия в неформальном саммите ЕС с предварительным вариантом текста мирного договора на руках, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что на состоявшейся 27 сентября в Белом доме встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, инициатором которой был советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, главным образом обсуждались предварительные варианты текста мирного договора.

Согласно информации СМИ, Григорян и Гаджиев представили свои подходы и попытались в трехстороннем формате достичь консенсусного варианта.

