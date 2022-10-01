Пока не подписан мирный договор, угроза армянского террора остается

Армянские общины во многих странах ведут себя как избалованный ребенок, которому все позволено. Им оказывается поддержка, на их выходки закрываются глаза.

Об этом сказал в беседе с Day.Az президент Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) Умуд Мирзаев.

Наш собеседник отметил, что армяне не прекращают атаки на дипмиссии Азербайджана, и эти атаки преднамеренные и организованные. Печально наблюдать за тем, как одно нападение следует за другим в разных странах мира. Если взглянуть глубже, можно сказать, что эти действия координируются на высшем уровне руководством Армении, отметил Мирзоев.

"Армянское государство самим своим появлением обязано террористическим группировкам. Они формировались изначально с целью создания армянского государства в нашем регионе. Армяне поставили перед собой цель добиться для себя государственности, и шли к этой целью они путем террора. Сегодня они так же пытаются путем террора вернуть потерянное в ходе Второй карабахской войны, привлечь к своей так называемой борьбе общественное внимание. Выражается это не только в нападениях на наши посольства и культурные центры, но и в агрессивной линии, взятой армянской стороной в международных организациях.

Проблема всегда заключалась в том, что у армянских группировок за рубежом имеются покровители. Благодаря этим покровителям тридцать лет поддерживалась оккупация азербайджанских территорий и ставились препятствия разрешению конфликта", - отметил наш собеседник.

По словам Мирзоева, армянские общины ведут себя как избалованный ребенок, которому все позволено. В тех странах, где сосредоточены крупные армянские общины - а это мировые державы, - армянам оказывается поддержка, на их выходки закрываются глаза, а в обмен их используют в своих целях. Честно сказать, порой бывает жаль армянский народ, который является игрушкой в руках больших игроков. Как народ, как толпа они легко поддаются на эти игры, поэтому их с удовольствием используют.

Комментируя звучащие в различных неофициальных армянских источниках угрозы в адрес Азербайджана и азербайджанцев террором, в том числе в лице АСАЛА, президент МФЕП отметил, что ситуация в мире очень сложная, причем, повсюду и не только из-за российско-украинского конфликта. Проблемы кипят везде, в том числе связанные с терроризмом. То есть для армянских террористических группировок сложилась комфортная среда. Учитывая это, азербайджанские общины, граждане Азербайджана за рубежом должны быть бдительны, считает Умуд Мирзоев. Наш собеседник напомнил в этой связи о жестоких терактах, осуществленных армянскими террористами в Москве, Баку, Гяндже. Эти люди способны на все, подчеркнул он.

"Пока не подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, пока армянская сторона не признает территориальную целостность нашей страны и свое поражение, от армян можно ожидать чего угодно. Думаю, они будут прилагать усилия к тому, чтобы не допустить подписания мира на невыгодных для них условиях, будут пытаться вернуть хоть что-то из потерянного. Происходящее сегодня на границе тоже преследует ту же цель - не допустить подписания мирного договора. Провокации армянской стороны носят преднамеренный характер. Сохранение под любым предлогом вооруженных группировок в зоне временной ответственности российских миротворцев - тоже. Армения не хочет такого мира, какой предлагает Азербайджан, и пытается как-то вывернуться.

К сожалению, этим поползновениям в мире оказывается немалая поддержка. Встречи, поездки, слезы, жалобы - это все характерно для наших соседей. Так же, как и жестокость их террористов, не жалеющих ни детей, ни стариков. Поэтому азербайджанцам и Азербайджану стоит быть начеку", - сказал Умуд Мирзоев.

Лейла Таривердиева