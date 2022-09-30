Обыкновенное чудо возрождающегося Карабаха – к итогам поездки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Шушу

Автор: Лейла Таривердиева

Сорок четыре осенних дня 2020 года навсегда останутся в памяти нашего народа, и каждый год, начиная с 27 сентября, мы будем ощущать эту энергию, переживать мысленно те дни заново, вспоминать шехидов и радоваться за подрастающее поколение, которому благодаря и подвигу не достанется ужас войны. Нет и не может быть лучшей дани памяти шехидов, чем построение мирной и благополучной жизни на земле, за которую они отдали свои жизни. 28 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу и ознакомились с работами по восстановлению древнего города, овеянного легендами и воинской славой. Как освобождение Шуши было главной стратегической целью в период Второй карабахской войны, так и ее возрождение значится в списке приоритетов главы государства в первых строчках.

"Все мы, весь наш народ возродим Шушу!" - сказал глава государства после своей первой поездки в этот древний город.

Сегодня уже четко видны возрожденной Шуши. Это можно было бы назвать настоящим чудом, если не знать, сколько физических, душевных сил и финансов было вложено в достижение успеха. Чудес не бывает, и то, какой стала ныне Шуша, это результат большого созидательного труда, творческого вдохновения и политической воли.

Кто успел съездить в Шушу, с удивлением признают, что это уже совсем не тот город, который показал нам Президент страны, впервые побывав там в январе прошлого года - через три месяца после войны. За прошедшее время глава государства бывал в Шуше уже не раз и всегда его приезд сопровождался очередным шагом к возрождению города.

Работы в Шуше идут по четко определенному плану. В целом, как ранее предупредил Президент Ильхам Алиев, все работы на всех освобожденных землях должны выполняться только на основе генеральных планов. "Вне генерального плана нельзя ставить даже камень на камень, не должно быть ни одного незаконного строения. То есть, мы создаем образцовое пространство для жизни", - заявил он.

Шуша постепенно превращается в то самое образцовое пространство для жизни. Шушинцам, ожидающим возвращения в родной город, можно только позавидовать.

В ходе поездки в Шушу, Президент и Первая леди ознакомились с ходом строительства школы, нового жилого комплекса, отеля и конференц-центра "Шуша", условиями, созданными в здании специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и комплексе имения Мехмандаровых.

Глава государства был проинформирован, что отель и конференц-центр строятся с апреля текущего года и занимают площадь в 3 гектара. В отеле будет 154 номера, конференц-зал будет рассчитан на 400 мест. Интересно, что за основу концепции конференц-центра взята архитектура древних караван-сараев, которая свяжется с элементами архитектуры современной. Такие параллели не случайны - в центре будут располагаться гости, проводиться важные встречи, переговоры и другие мероприятия.

Первые лица страны ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в здании полной средней школы номер 1 в городе Шуша. В мае прошлого года глава государства заложил фундамент этого учебного заведения, строительство началось в октябре. Шушинская школа, разрушенная армянами в годы оккупации, имеет давнюю историю. В 1830 году именно на этом месте был заложен фундамент первой в Азербайджане и на Южном Кавказе светской школы. В 1980 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева был отмечен ее 150-летний юбилей. На проектирование и строительство из резервного фонда Президента министерству образования было выделено первоначально 3 миллиона манатов.

Площадь школы около 4300 квадратных метров, рассчитана она на 960 учеников. В Шуше, конечно, появятся и другие школы, но у этой всегда будет свое особое место в реализации важной цели - возвращения городу его былого статуса образовательного центра Карабахского региона.

Не только старинные, но и более современные постройки Шуши восстанавливаются с приданием им черт, позволяющих удачно вписать их в общий облик возрожденного города. Взять, например, здание специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе. Представительство открыто в постройке 70-х годов прошлого века.

Особое внимание с самого начала восстановительных работ уделяется восстановлению имения, принадлежавшего роду Мехмандаровых. Комплекс, включающий жилые дома, мечеть, родник и другие сооружения, был построен в XVIII веке. Побывавший после освобождения города в Шуше потомок знаменитого рода рассказал журналистам, что комплекс уцелел не полностью - одно из трех зданий, в котором располагалась больница, было разрушено.

С октября 2021 года Фонд Гейдара Алиева приступил к ремонтно-восстановительным работам в жилом доме и на других объектах усадьбы Мехмандаровых. Восстановительные работы идут в соответствии с оригиналом. На основе эскизных проектов осуществляется реставрация росписей на стенах и потолках. Во время ознакомления главы государства с комплексом, на территории был открыт после реставрации родник. По окончании ремонтно-реставрационных работ здесь планируется создать музейную экспозицию, которая будет отображать прежнее убранство дома. Завершится реставрация в будущем году.

Продолжается реставрация трех жилых зданий XIX века, построенных в стиле, характерном для карабахской школы зодчества. В годы оккупации здания были почти полностью разрушены. После реставрации в этих зданиях расположится отель. Интересно, что его интерьер будет аутентичным.

Это только некоторые моменты из того, что делается в Шуше в настоящее время. Специалисты единогласно говорят о том, что восстановительные работы в городе проводятся на очень высоком уровне. Под высоким уровнем следует понимать не только качество, но и то, что возрождение жемчужины Карабаха находится под прямым контролем первых лиц государства. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева внимательно следят за работами на всех освобожденных территориях, а Шуша тут занимает особое место. Это символ, визитная карточка освобожденного Карабаха, и потому она должна быть безупречна. Она должна предстать не просто той, что была до армянской оккупации, а по возможности соответствовать историческому облику и историческому статусу. 2022 год объявлен главой государства Годом Шуши, и именно в этом году в городе происходят коренные перемены.

Все это очень интересно и важно с точки зрения узнавания и сохранения истории родной земли. Именно по этой причине Президент Ильхам Алиев уделяет такое внимание Шуше, часто бывает в этом городе, контролирует проектные и восстановительные работы и предупреждает о недопустимости самодеятельности. "Я говорил, что Шуша станет одним из самых красивых городов не только Азербайджана, но и всего мира, и мы добьемся этого, на 100 процентов", заявил глава государства в ходе одной из поездок в Шушу. Происходящее в Шуше сегодня показывает, что выполнение этого обещания близко.