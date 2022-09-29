Страсти по индийскому оружию в Армении оказались фейком

Ещё сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что некоторые страны, в том числе союзники республики, отказались поставлять вооружения на сотни миллионов долларов, на которые был сделан предварительный заказ.

Вслед за этим индийское издание The Economic Times сообщило, что Индия поставит Армении крупную партию вооружений и боеприпасов на сумму почти в 270 млн долларов. Отмечалось, что заказ включает в себя первый в истории экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka местного производства.

В порыве эмоций местные СМИ и телеграм-каналы бросились друг за другом рекламировать индийская РСЗО, которое в Армении уже именуют аналогом американских HIMARS.

Однако на вышеупомянутом снимке запечатлено вовсе не РСЗО Pinaka, а М-77 Огањ - сербская РСЗО, состоящая на вооружении ВС многих балканских стран. Как видно из фото ниже, сербская РСЗО задействовано во время учений "Садейство 2020".

Налицо примитивная попытка выдать желамое за действительное. А армянским фейковым каналам было бы уместно попытаться оправдаться за враньё своим подписчикам.