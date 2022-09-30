"В вопросе о пересечении государственных границ между Азербайджаном и Арменией необходимо учитывать членство последней в ЕАЭС"

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель трехсторонней Рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей на Южном Кавказе Алексей Оверчук.

По его словам, все договоренности выстраиваются в том числе и с учетом указанного фактора:

"Разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон. У граждан Азербайджана будет возможность ездить в Нахчыван и обратно через территорию Армении. А Армения, наконец, обретет возможность свободного перемещения граждан, транспортных средств и грузов в Россию, Иран, Центральную Азию и обратно через территорию Азербайджанской Республики. И вот это взаимное движение, развитие торговых и человеческих связей, как я говорил, позволит, наконец, начать залечивать многолетние раны в регионе Южного Кавказа. Мы работаем над тем, чтобы это произошло".