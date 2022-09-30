Названа дата и место встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретятся в Женеве 2 октября.

Об этом сказала Day.Az начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Как известно, в соответствии с договоренностью лидеров двух государств на встрече в Брюсселе 31 августа этого года, Азербайджаном были выдвинуты предложения о проведении встречи министров иностранных дел для ведения переговоров по мирному соглашению. В связи с этим хотелось бы отметить, что 2 октября 2022 года предусматривается двусторонняя встреча в Женеве министров иностранных дел Азербайджана и Армении", - сказала она.